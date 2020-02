Poitiers : un dealer interpellé avec cinq clients sur un parking de fast-food

Six personnes prises en flagrant délit de deal à Poitiers ont été interpellées et placées en garde à vue dans la nuit du 1er au 2 février.

Poitiers, France

Dans la nuit du 1er au 2 février dernier, les policiers de la brigade anti-criminalité de nuit du commissariat de Poitiers repèrent des va-et-vient entre deux voitures sur le parking d'un fast-food de Poitiers. Ils décident d'intervenir.

Dans la première voiture, les policiers trouvent deux personnes : le conducteur a sur lui 2.650 euros en liquide, et le passager un demi-kilo de cannabis dans un sac. Dans la deuxième, quatre occupants et du cannabis, une cinquantaine de cachets d'ecstasy, 35 grammes de cocaïne et de la kétamine. Les six sont immédiatement interpellés et placés en garde à vue. Le domicile du dealer est perquisitionné : 12.000 euros en liquide sont retrouvés, sa voiture et son compte bancaire son saisis.

Les clients se rendaient à une rave party

L'enquête du groupe stupéfiant de la Sûreté Départementale de la Vienne permet de remonter le cours des faits : cinq Niortais de 17, 18 et 21 ans se rendaient ce soir-là à une rave party à Nantes. Ils se sont arrêtés en chemin se fournir auprès de leur dealer pour revendre la drogue lors de la soirée.

L'enquête a également permis de découvrir que le jeune dealer a revendu environ 15 kilogrammes de cannabis sur les 10 derniers mois, pour une valeur de 30.000 euros.

Trois des six interpellés sont convoqués devant la justice niortaise, deux sont présentés en comparution immédiate au tribunal de Poitiers.