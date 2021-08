Poitiers : un homme accusé d'avoir exporté illégalement des déchets vers Madagascar

En 2012, les douanes de Saint-Nazaire interceptent un container remplis pour 10 000 euros de pièces détachées de voitures. Le prévenu, un ancien chef d'entreprise d'achat et de vente de véhicules, plaide son innocence.

"Vous n'avez pas beaucoup de réponses !"

L'homme d'une cinquantaine d'année l'assure : il a juste vendu des pièces comme pièces détachées, "sans savoir que c'était des déchets !" Et le certificat de dépollution qui accompagnait les pièces ne lui dit rien. "C'est pas moi qui ai signé" plaide-t-il. La juge grince : "Vous n'avez pas beaucoup de réponses !"

L'avocat de la défense rappelle les difficultés de cet homme, qui ne sait ni lire ni écrire. Mais pour la procureure, ça ne fait pas tout : "Il se fait plus bête qu'il ne l'est dans cette procédure !" A la barre, l'homme semble un peu perdu, et se contredit entre ses versions : parfois il a rencontré les acheteurs de ses pièces détachées, parfois non...

"Il ne sait même pas où est Madagascar..."

Son avocat insiste : "Exporter à l'étranger c'est une mythologie pour lui ! Je suis certain qu'il ne sait même pas où est Madagascar." Selon l'avocat, les coupables de cette tentative d'exportation sont les acheteurs des pièces automobiles. "Comme leur stratagème est tombé à l'eau à la douane, ils ont voulu faire porter le chapeau au prévenu en l'accusant au passage d'avoir trafiqué le certificat de dépollution" explique l'avocat. "Ils ont bien vu que tout ceci lui échappait un peu."

Un argument qui convainc la juge : sur ces deux chefs d'accusation, l'homme est finalement relaxé. Mais il sera condamné sur trois autres infractions, concernant des non-déclarations (fiscales et d'employés) autour de son entreprise. Cette fois la procureure marque le point : "Quand on est chef d'entreprise depuis vingt ans, on sait bien qu'on doit déclarer !"