Incendie : un homme meurt dans son appartement à Poitiers

Le nuage de fumée se voyait de loin ce matin à Poitiers. Un feu d'appartement s'est propagé ce matin au 24 rue des Cyprès. Appelés vers 9h00, les pompiers sont parvenu à éteindre l'incendie entre 11H00 et 12h00, qu'ils ont qualifié de "très violent". Cependant tous les résidents du logement n'ont pas pu sortir à temps au moment du départ de flammes et un homme de 40 ans a perdu la vie. Sa compagne et sa petite fille sont elles sorties aussitôt se réfugier chez un voisin.

Un nécessaire relogement

Tous les résidents du lotissement ont été évacués à peine sortis du lit. Au total trois appartements sur six ont été touchés par les flammes dont le premier, dont est parti l'incendie, qui est totalement détruit. Les services de la mairie se chargent à présent de reloger leurs habitants même si certains préfèrent aller chez leurs proches.

Une enquête est ouverte pour déterminer la cause de l'incendie.