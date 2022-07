Poitiers : un homme suspecté de violences intrafamiliales interpellé après 24 heures de cavale

24 heures de cavale et une interpellation, ce mercredi matin, pour un homme suspecté de violences intrafamiliales. Les gendarmes avaient tenté de l'interpeller hier à son domicile des Roches-Prémarie-Andillé. Mais au moment de sortir les menottes, le suspect a pris la fuite, à pieds à travers jardins, champs et bois et les gendarmes ont perdu sa trace.

Il a finalement été retrouvé, ce mercredi matin, devant le Netto du quartier Beaulieu à Poitiers et interpellé par des gendarmes en civil. Une garde à vue est en cours.