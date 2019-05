Poitiers : un jeune homme a fait une chute mortelle samedi matin

Poitiers, France

Un jeune homme d'une vingtaine d'années a fait une chute mortelle, samedi matin, rue du Pigeon Blanc à Poitiers. Selon nos confrère de la Nouvelle République qui révèlent cette information, il a probablement chuté d'un toit.

Aperçu en train de marcher sur les toits

Ce sont des riverains qui l'ont vu, gisant sur le sol, rue du pigeon blanc, vers 8 heures et demi samedi matin. Il est décédé peu après l'arrivée des secours sur place. Selon les premiers témoignages, le jeune homme d'une vingtaine d'année aurait été aperçu en train de marcher sur les toits des maisons de la rue un peu avant sa chute.

Beaucoup de zones d'ombre

Mais il reste beaucoup de zones d'ombre autour de ce décès. La victime n'avait aucun papier sur elle. On ne sait pas non plus, pour le moment, si elle était accompagnée d'autre personnes. Les enquêteurs devront aussi déterminer si elle était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, une autopsie devrait avoir lieu de début de semaine.