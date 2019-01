Poitiers : un tyran domestique envoyé en prison

A Poitiers, un père de famille a été condamné à huit mois de prison dont deux ferme. Ce quinquagénaire irascible a été interpellé difficilement samedi soir à Saint-Macoux après avoir frappé sa fille de 13 ans et son épouse. Des faits pour lesquels il n'a exprimé aucun regret.

Poitiers, France

Lors de son procès lundi après-midi, cet homme qui a aussi de gros problèmes avec l'alcool, n'a quasiment pas reconnu ses torts. Un comportement "consternant" pour le procureur car cet homme-là a une conception toute personnelle de l'éducation. "Baffer sa femme", c'est normal pour lui car ce soir-là, elle a voulu protéger sa fille. Donner deux claques à sa fille justement, "elle n'en mourra pas", dit-il droit dans ses bottes à la présidente. Que cette ado doive lui présenter ses excuses à genoux, c'est pour l'humilier !

Il brûle les affaires de sa fille

Voilà le personnage avec des principes d'un autre âge qui, samedi soir, alors qu'il était ivre, s'en est donc pris violemment à sa fille parce "qu'elle me chauffait depuis quelques temps", dit il en guise d'explication à la présidente. Une violence qu'il a aussi concrétisée en brûlant ce soir-là dans la cour de leur maison les cours et affaires personnelles de sa fille.

Mandat de dépôt à l'audience

A l'audience, aucun regret spontané. D’où cette question posée par la présidente à l'épouse du prévenu : "S'il rentre ce soir à la maison, qu'est ce qui peut se passer ?" La réponse est édifiante : "Je me mettrai entre lui et ma fille comme d'habitude". Ce "comme d'habitude" est lourd de sens, ce qui explique la réquisition du procureur. Il réclame une peine mixte avec de la prison ferme et un mandat de dépôt. Demande entendue par les magistrats qui assortissent cette peine d'une obligation de soigner son alcoolisme.