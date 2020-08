Poitiers : une conductrice de bus insultée et menacée

Le 21 juillet, une conductrice de bus de Vitalis, le réseau de transports urbains de Poitiers, a été insultée et menacée par un passager à qui elle avait demandé de porter un masque. Elle a eu huit jours d'ITT. Les syndicats demandent davantage de moyens humains.

"J'attends de reprendre ma respiration alors dépêche toi de rouler"

Sur la ligne 2A, appelée "la Pictavienne", ce passager, habitué du réseau de bus, monte au niveau du foyer Kennedy, sans masque. La conductrice lui demande d'en mettre un, comme c'est obligatoire depuis le déconfinement. Refus du client, qui se colle à la vitre et lui lance : "C'est quoi que t'as pas compris ? Tu roules ! Dépêche-toi, j'attends de reprendre ma respiration, alors dépêche-toi de rouler". Les noms d'oiseau fusent, et c'est là que s'interposent d'autres passagers. L'homme de 38 ans sort avenue de l'Europe, quelques dizaine de mètres plus loin. A travers la vitre, il fait signe à la conductrice qu'il la retrouvera et mime un égorgement.

Une plainte a été déposée et l'agresseur identifié par Vitalis.

Davantage de moyens humains

La victime, âgée d'une quarantaine d'années, a eu huit jours d'ITT, à cause de crise d'angoisses. Très choquée par cette agression, elle a surtout peur de recroiser son agresseur. Pour pallier ce genre d'incidents, la CFDT demande davantage d'agents de contrôle : ils ne sont pour le moment que quatre sur tout le réseau.

"On demande plus de présence sur le réseau, _il n'y a que comme ça qu'on arrivera à être protégés_" explique Mickael Jouannet, délégué CFDT et chauffeur de bus à Vitalis. "Effectivement on a la vidéo surveillance, un système qui est fiable, mais au moment de l'agression on est seul".

Les chauffeurs de bus sont de plus en plus inquiets depuis qu'un de leurs collègues est mort de ses blessures à Bayonne, après avoir été tabassé pour avoir demandé à des passagers de porter un masque.