Poix-du-Nord : 50 foyers privés d'électricité à cause d'un accident de voiture

Une voiture a percuté un poteau électrique dans la nuit de vendredi 5 à samedi 6 mars à Poix-du-Nord. Le conducteur est légèrement blessé et hospitalisé. Le courant est coupé dans 50 habitations, et les services de secours ne savent pas encore quand il sera rétabli.

