Poix-du-Nord : l'église évacuée avant des funérailles à cause d'un risque d'incendie

C'est le responsable des pompes funèbres qui a donné l'alerte, ce samedi après-midi, vers 14 h. Alors que la famille de la défunte est déjà dans l'église de Poix-du-Nord**, auprès du cercueil, il sent une odeur de brûlé et s'aperçoit qu'une nappe de fumée a envahi l'église**.

"Comme il est aussi pompier, ça l'a tout de suite alerté, explique Jean-Pierre Mazingue, le maire de Poix-du-Nord, appelé sur les lieux en même temps que les secours. Il a appelé les pompiers et il a décidé d'évacuer la famille et d'interdire l'entrée de l'église aux 140 personnes qui venaient assister aux funérailles."

Une messe de funérailles... dans la salle des fêtes

Cinq minutes avant le début de la messe, l'église est donc condamnée. "Il a alors fallu prendre une décision pour les funérailles de cette dame de 69 ans, qui était une commerçante de la commune. Comme la salle des fêtes de la ville était déjà prête pour la cérémonie de vœux de dimanche, j'ai proposé à la famille de déplacer la messe là-bas. Elle a tout de suite accepté", continue le maire.

Avec un quart d'heure de retard, la cérémonie de funérailles a donc pu se tenir. "Pendant la messe, les pompiers ont cherché d'où venaient la fumée et cette odeur de caoutchouc brûlé. Finalement, ils ont trouvé l'explication dans le local de la chaudière : un des conduits était percé à un endroit et relâchait des gaz... et comme la ventilation se situe juste à côté, ça rejetait ces gaz et donc ces fumées à l'intérieur de l'église."

L'intervention a nécessité deux engins de lutte contre l’incendie, une grande échelle, une unité d’alimentation, une ambulance et une unité de commandement. Au total, 30 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. La gendarmerie s'est également rendue sur place.

L'église fermée dans les prochains jours "par précaution"

Même s'il n'y a pas de risque imminent selon la commune, parce que les pompiers ont procédé au désenfumage du lieu, le maire a décidé de fermer l'église "par précaution". "D'abord, on va faire réparer ce conduit perforé de la chaudière. Mais surtout, j'ai demandé une vérification complète de tous les organes de la chaudière pour ne prendre aucun risque. Soit tout va bien, dans ce cas, l'église rouvrira dans les prochains jours, soit il faut procéder à un changement de chaudière et ça prendra un peu plus de temps", termine le maire Jean-Pierre Mazingue.