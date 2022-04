Pôle Emploi à la rescousse du secteur nautique, en crise avec 500 emplois vacants en Charente-Maritime

Après avoir durement traversé la crise sanitaire, le secteur fait aujourd'hui face à des absentéismes en masse et des difficultés de recrutements. Un phénomène auquel tente de répondre Pôle Emploi à travers un dispositif inédit : une agence mobile qui donne rendez-vous aux chômeurs dans les usines.

Un camion, aménagé en agence mobile. Deux petits sas en guise de bureaux. Voici le nouveau dispositif que teste l'antenne rochelaise Pôle Emploi, avec un objectif bien précis : établir un lien direct entre chômeurs - on compte 5 500 demandeurs d'emploi longue durée à travers le département - et entreprises du nautisme, secteur en pleine crise de recrutement.

Garé devant l'usine Bali Catamarans, du groupe CATANA, fabriquant de bateaux à Marans (Charente-Maritime), le véhicule bleu attend de la visite, mercredi 13 avril. Sur place, des conseillers accueillent six demandeurs d'emploi longue durée. Le groupe a rendez-vous avec le responsable de l'usine en personne pour une visite des différents ateliers. L'occasion de découvrir concrètement la dizaine de métiers qui s'exercent sous ces hangars, loin de l'entretien d'embauche classique.

500 postes à pourvoir

Des ventes en progression mais un gros manque de bras. C'est la situation à laquelle font face les entreprises de nautisme de Charente-Maritime. Sur les seuls secteurs La Rochelle - Rochefort, 500 postes vacants à temps plein, contre 200 il y a deux ans. Des emplois qui concernent à 90% la construction de coques, et pour le reste, la menuiserie d'agencement intérieur des bateaux : plomberie, électricité, revêtement...

"Aujourd'hui toutes les personnes spécialisées dans le nautisme sont dans l'emploi : c'est pour cela qu'on cherche à former de nouvelles personnes, sans qualification. Les seuls prérequis, c'est d'avoir 18 ans, et le savoir-être", explique Sébastien Rafaneau, directeur de l'agence La Rochelle-Villeneuve.

Une crise à laquelle n'échappe pas Bali Catamarans. Victime de son succès avec un carnet de commandes plein jusqu'en 2024, l'entreprise ne parvient pourtant pas à remplir ses chaînes de production. "On doit doubler notre production d'ici deux ans, ce qui est très compliqué puisque notre taux d'absentéisme est passé de 4% à 8% depuis le Covid", détaille Jean-Marie Lomenech, responsable de l'usine. 80 postes y sont à pourvoir d'ici le printemps 2023, dont 20 urgemment, d'ici fin mai 2021.

Atelier après atelier, les demandeurs d'emploi découvrent les différents métiers de l'entreprise et la formation d'un yatch. © Radio France - © Romane Brisard

Formation et suivi

Après la visite, retour sur le parking. L'heure d'un bilan entre le responsable de l'usine, les six chômeurs et les agents Pôle Emploi. "On a des formations qui démarrent tout au long de l'année, beaucoup de tutorats dans les entreprises... Les salariés qui seront intégrés sont véritablement pris en charge à 100%", martèle Sébastien Rafaneau.

Des arguments qui rassurent, et une visite qui permet de sortir de certains clichés, selon Jean-François. Après une carrière dans la finance et le management, ce père de famille de 42 ans a cessé son activité en pleine crise sanitaire. S'il ne s'est jamais projeté dans un poste manuel tels que ceux proposés par Bali Catamarans, cela pourrait changer.

"Je voyais ça beaucoup plus confiné, moins aéré. Ici les locaux sont magnifiques et les conditions de travail très bonnes. Ça change de l'idée que l'on peut se faire d'un boîte qui fait beaucoup de production".

Afin d'améliorer les conditions de travail de ses employés, l'entreprise Bali Catamarans a modifier ses chaînes de production il y a deux ans. Désormais, la plupart des employés travaillant dans les bateaux le font coque ouverte, par exemple. © Radio France - © Romane Brisard

Une expérience riche selon tous les candidats présents ce jour-là. Mais pour l'heure, les résultats en terme de recrutement restent modestes : depuis mars et le lancement de ses visites d'usines du nautisme, seuls 3 emplois ont trouvé preneur dans la région.

Pour participer à ces visites ou postuler dans le secteur du nautisme en Charente-Maritime, plusieurs solutions : vous rendre directement en agence, ou adresser une requête à votre conseiller Pôle Emploi via votre espace personnel.