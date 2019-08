Pole emploi condamné à verser 47 000 euros à un réalisateur Gardois

La justice a reconnu qu'Eric était bien réalisateur et non animateur, il avait droit au chômage

Montpellier, France

C'est une information révélée par nos confrères du D'Oc, le site d'investigation. Le tribunal de grande instance de Montpellier condamne Pôle Emploi à reverser 47.000 euros à un intermittent du spectacle. Eric, originaire du Gard, réalisateur de film n'avait rien touché depuis 3 ans et demi.

Tous les intermittents du spectacle le savent, pour bénéficier des allocations chômage, ils doivent non seulement travailler tous les mois un certain nombre d'heure mais justifier qu'ils exercent un métier du spectacle. Or Eric intervient à la prison de Béziers, il réalise pour et avec des détenus des documentaires et des courts métrages diffusés en interne. Réalisateur, c'est bien un métier qui rentre dans les cases intermittents, mais un agent de pole emploi un peu zélé estime que le travail qu'il exerce relève non pas du cinéma, mais de l'animation. Et là ce n'est plus un métier du spectacle.

Par ailleurs Eric est gérant d'une petite société qui produit des films, Pôle emploi estime qu'il à la fois patron et salarié, et là non plus ça ne rentre pas dans les cases, sauf qu'Eric ne perçoit aucun salaire.

Il a donc fallu trois ans à ce réalisateur et une procédure en justice pour faire valoir ses droits. "J'ai passé des nuits à démêler ce qui m’arrivait, c'est violent et destructeur, j'étais tout seul"

En plus des indemnités chômage, Eric va percevoir 5000€ de dommages et intérêts et 3 600 euros pour couvrir ses frais d'avocat.

De son côté, Pôle emploi n'a pas répondu à nos sollicitations.