Pôle emploi Occitanie condamné pour inégalité de traitement

Vingt-deux agents héraultais de Pôle Emploi on gagné devant le Conseil des prud’hommes leur procès contre engagé contre la direction régionale pour inégalité de traitement salarial. Les agents de l'ex-Languedoc-Roussillon ne percevaient pas une prime pourtant versée à des confrères.

Occitanie, France

Le Conseil des prud’hommes a donné raison à vingt-deux employés héraultais de Pôle Emploi qui ont attaqué leur Direction régionale pour inégalité de traitement. En cause, une prime de repas versée aux agents de l'ex-région Midi-Pyrénées datant d'avant la fusion régionale. Ces derniers continuent de la recevoir, mais leurs confrères de l'ex-région Languedoc-Rousssillon n'y ont pas droit. Cela représente entre 600 et 700 euros par an en moins.

Le tribunal des prud’hommes a estimé que cette prime faisait partie du salaire, et a ce titre, considère qu'il ne peut y avoir d'inégalité de traitement entre les agents suivant le lieu où ils travaillent. Le syndicat Force Ouvrière de l'Hérault se félicite de cette décision. La direction régionale de Pôle Emploi peut faire appel.