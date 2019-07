Polémique à Unieux après le feu d'artifice qui a dégénéré en incendies

Unieux, France

Le feu d'artifice du 14 juillet a mal tourné ce dimanche à Unieux. Des braises incandescentes ont provoqué plusieurs petits départs de feu sur la colline du Dorier où le feu est tiré depuis vingt ans. Près de 1.500 mètres carrés de broussailles ont pris feu sur la colline. Le site, très escarpé, a rendu l'intervention des pompiers délicate. Néanmoins, le vent, assez faible ce dimanche, n'a pas attisé les flammes.

La polémique

Ce n'est pas la première fois que le feu d'artifice d'Unieux provoque de petits départs de feu. Cependant, la Préfecture de la Loire n'avait pas interdit l'événement sur la commune.

Le malheureux événement n'a, semble-t-il, pas échappé à un membre de La République en marche dans la Loire. En effet, le parti a commenté sur Twitter ces incendies: "L'irresponsabilité totale de #favergeon maire d'Unieux & Secrétaire @PCF de la Loire qui autorise un feu d'artifice qui embrase une nouvelle fois la colline du Dorier! Les municipales c'est aussi en mars 2020 dans l'Ondaine".

Le tweet polémique a depuis été supprimé. Jean-Louis Gagnaire, référent LREM dans la Loire en dit un mot : " J'ai demandé à ce qu'il soit retiré", sans en préciser l'auteur.

Le tweet publié sur le compte LaREM42 -

Les précautions de la mairie

Le maire d'Unieux, Christophe Faverjon, précise que toutes les précautions avaient été prises : "Nous avions pris de nombreuses mesures de précaution en arrosant les collines alentours et puis également en discutant avec les pompiers, d'ailleurs tout ce travail et l'efficacité des pompiers ont permis de circonscrire très vite le feu".

"On est ouvert à toutes les hypothèses y compris regarder d'autres sites" — Christophe Faverjon

Christophe Faverjon envisage cependant de changer de site l'an prochain: "On va faire le point la tête froide de ce qui s'est passé et regarder s'il est possible d'améliorer encore la sécurité [...] on est ouvert à toutes les hypothèses y compris regarder d'autres sites ou d'autres spectacles potentiels pour fêter ce 14 juillet dignement".