La traque de Carles Puigdemont a-t-elle incité les forces de l’ordre espagnoles à dépasser les bornes-frontières ? Plusieurs automobilistes français affirment avoir été arrêtés et fouillés jeudi par la Guardia civil en territoire français, près de Prats-de-Mollo (Pyrénées-Orientales).

« C’est du jamais vu ! » Philippe Moly est en colère. Ce kinésithérapeute de Prats-de-Mollo affirme s’être fait contrôler jeudi dernier par la Guardia Civil, alors qu’il se trouvait encore en territoire français.

Avec sa fille, il avait décidé de monter voir la neige au col d’Ares, à cheval entre la France et l’Espagne. « À 200 mètres de la frontière, nous avons vu un véhicule de la Guardia civil. Des policiers armés nous ont arretés, controlés. Et ils ont vérifié si on ne transportait personne dans le coffre. »

"Je ne vois pas comment des policiers espagnols armés peuvent se balader en territoire français."

Après le contrôle, la fille de cet automobiliste a pris des photos avec son téléphone portable. Les clichés montrent clairement une voiture de la Guardia civil stationnée du côté français.

Ce mardi matin, un autre habitant de Prats-de-Mollo a contacté France Bleu Roussillon : Christian Palau affirme avoir été contrôlé et fouillé dans les mêmes conditions lundi. Il se dit « choqué et scandalisé ».

Alerté, le maire de Prats-de-Mollo Claude Ferrer juge la situation « totalement anormale ». « On ne peut pas accepter que des automobilistes français qui partent en balade, sans quitter le territoire français, se fassent fouiller par des espagnols, et soient soupçonnés de cacher Carles Puigdemont dans leur coffre »

Car il semble bien que ces contrôles aient pour objet la traque de l’ancien président de Catalogne. Carles Puigdemont, en exil à Bruxelles depuis plusieurs semaines, est soupçonné par les autorités espagnoles de vouloir rentrer au pays pour se faire de nouveau investir devant le Parlement catalan.

Depuis plusieurs jours, les contrôles sont renforcés à la frontière. Les autorités espagnoles ont déployé des moyens très importants, aussi bien sur l’autoroute A9 au Perthus que sur les petites routes secondaires qui passent par la montagne.

Pour l’heure, France Bleu Roussillon n’a pas pu se faire confirmer si des contrôles de la police espagnole en territoire français ont un caractère légal.