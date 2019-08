Polémique sur l'adoption d'un chien en Dordogne : Gribouille rendu à son maître

Dordogne, France

"C'est papa mon Gribouille !" Pascal Salasc est à peine descendu de sa voiture que Gribouille lui saute dans les bras.

Les retrouvailles se sont déroulées ce dimanche au parc des expositions à Bordeaux. L'échange a été effectué entre Laura, la maîtresse adoptive de Gribouille, et Pascal Salasc.

Laura, sa maîtresse adoptive, est triste de se séparer de Gribouille mais elle ne pouvait pas le garder : "Quand j'ai découvert que Pascal pensait que Bandy (le nom qu'elle a donné Gribouille quand elle l'a adopté) était son chien, je suis allée chez le vétérinaire pour faire une radio. Je voulais vérifier que Bandy avait bien une puce d'identification."

Alors que la SPA de Bergerac avait affirmé le contraire, Gribouille est bien détenteur d'une puce. Laura décide alors de rendre le chien à Pascal : "C'est un déchirement pour moi. Mais le plus important c'est le bien-être de l'animal, que Gribouille retrouve son maître."

Retour sur la bataille de Pascal

Le border collie âgé de 5 ans a fugué du jardin de son maître à Villefranche-de-Lonchat, au début du mois de juin. Au même moment, un chien de la même race est emmené à la fourrière de la SPA de Bergerac. En voyant une annonce sur internet quelques semaines plus tard, Pascal en est persuadé : c'est bien son Gribouille qui est proposé à l'adoption dans le refuge.

Quand il se présente à la SPA de Bergerac, Pascal Salasc apprend que le chien qu'il croit avoir reconnu a été adopté il y a une dizaine de jours. Aucune puce d'identification n'a été détectée sur ce border collie. Il a donc été baptisé "Bandy" et a pu partir, "après respect des délais réglementaires" avec sa nouvelle famille, lui précise-t-on. L'homme insiste et montre des photos de Gribouille. Mais rien n'y fait, le refuge maintien qu'il ne peut pas revenir sur l'adoption.

La plainte contre la SPA maintenue

Lors des retrouvailles Gribouille reconnait immédiatement Pascal. Mais ce n'est pas parce qu'il a retrouvé son chien que Pascal va s'arrêter là. Le périgourdin porte plainte contre la SPA de Bergerac : "La présidente de la SPA de Bergerac aurait dû vérifier mes propos pour éviter à Laura de s'attacher à mon chien."

Au travers de sa plainte, Pascal espère aussi prouver que l'adoption de ce chien n'a pas été réalisée dans les règles. Selon lui, la SPA de Bergerac n'a pas respecté les délais de fourrière, inscrits au code rural. C'est à dire la période pendant laquelle l'animal n'est pas adoptable, qui permet aux maîtres de retrouver leurs animaux. Cette période st de 8 jours ouvrés et complets, pendant lesquels ne comptent ni les dimanches, ni les jours fériés. Ne comptent pas non plus les premiers et derniers jours de fourrière. Pour Pascal, avec une mise en fourrière le 5 juin et une adoption le 15, le compte n'y est pas. Ce que réfute la présidente du refuge de Bergerac. L'homme est d'autant plus en colère qu'il affirme que le refuge a fait castrer l'animal avant son adoption, ce qui est également interdit.

Le tribunal de Bergerac devra trancher le 8 octobre prochain