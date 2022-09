Polémique sur la sécurité à Nantes : "pas besoin d'opération coup de poing" pour l'adjoint Pascal Bolo

Depuis ce week-end et le viol d'une femme secteur des Machines de l'Ile à Nantes, la majorité de gauche fait face à de nouvelles critiques de ses oppositions sur le thème de la sécurité mais aussi à une hypermédiatisation de cette problématique-là sur les chaines d'info en continu.

Pour Pascal Bolo, adjoint PS à la sécurité de Nantes, le viol d'une femme tôt samedi par deux hommes sur l'île de Nantes est un "événement grave, dramatique, épouvantable." Une agression qui a fait ressurgir à vitesse grand V les critiques des différentes oppositions à la majorité municipale de gauche.

Parmi ces critiques, celle de l'élue nantaise Sarah El Haïry (Modem) par ailleurs membre du Gouvernement Borne. Invitée de France Bleu Loire Océan ce mardi 27 septembre, elle dénonce "le déni" de la gauche sur la sécurité et propose un moratoire sur la question de la sécurité.

Réponse de Pascal Bolo, adjoint à la sécurité : "si Sarah El Haïry souhaite utiliser les relations qu'elle peut avoir au Gouvernement pour avoir plus de moyens pour la Justice, j'en serai absolument ravi, car l'urgence aujourd'hui est de doter la Justice de moyens suffisants pour répondre aux sollicitations que génèrent l'augmentation significative de la présence policière et celle des procédures en cours."

Proposition d'états généraux de la sécurité à l'échelle de la métropole

Matthieu Annereau, élu LREM de Saint-Herblain et conseiller métropolitain, lui, propose des états généraux de la sécurité à l'échelle de la métropole "car ce n'est pas qu'une problématique nanto-nantaise." Il rappelle notamment plusieurs affaires de coups de feu sur Nantes et sa commune ces dernières semaines sur fond de règlements de comptes entre trafiquants de drogue. "Ce n'est pas nouveau. Depuis 2016, je demande en conseil métropolitain des "états généraux de la sécurité."

"Il faut dresser le constat et avancer derrière avec une feuille de route, des objectifs, des points d'étape très réguliers. Ça sera un travail de longue haleine", souligne-t-il. Matthieu Annereau aimerait voir, autour de la table, des élus de l'ensemble de la métropole, la police nationale, les polices municipales, la Justice, mais aussi les commerçants, etc. "pour trouver collectivement des réponses concrètes."

Une proposition d'états généraux "ou de mettre tout le monde rapidement autour de la table" comme l'écrit Sandra Impériale que soutient la maire centre-droit de Bouguenais : "la majorité nantaise s’est complètement fait déborder sur le sujet par manque de moyens, de conviction et de clairvoyance. Désormais, on est à un tel niveau de violences que ce sujet doit tous nous réunir pour stopper l’hémorragie qui peut désormais toucher toutes les communes de l'agglomération."

Pascal Bolo rétorque qu'il existe déjà un comité intercommunal de prévention de la délinquance et que celui-ci "fonctionne très bien : faire des colloques supplémentaires n'apportera pas grand chose."

Des chiffres de la sécurité publique et une "situation loin d'être satisfaisante, mais tendanciellement en baisse." - Pascal Bolo

Face aux critiques faites sur l'action municipale, Pascal Bolo, lui, parle de "résultats qui sont là. Ce sont les chiffres de la sécurité publique qui montrent que si la situation est loin d'être satisfaisante, elle est tendanciellement en baisse." Il met en avant les patrouilles conjointes police municipale-police nationale. "Ce n'est pas parce qu'il y a eu un fait divers absolument dramatique samedi, qu'il faut remettre en cause une politique publique qui commence à porter ses fruits."

Alors que des renforts policiers sont annoncés

L'État fait aussi face à des critiques sur les réseaux sociaux sur les moyens accordés sur cette question de la sécurité à Nantes. Ce mardi, moins de deux heures après qu'un policier soit gravement blessé après avoir été percuté par un scooter aux portes de Bellevue, et dans ce contexte de polémique sur la sécurité, le ministre de l'Intérieur annonce l'envoi immédiat de renforts.

Cette réaction fait dire à Pascal Bolo que "Gérald Darmanin fait de la politique, de la communication. Le fait qu'il y ait des policiers supplémentaires envoyés à Nantes quand il y a une période de tension est une bonne nouvelle", même s'il le glisse "on ne sait pas combien de temps ces policiers resteront sur place."

Et le Socialiste d'ajouter : "ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'opération "coup de poing". Gérald Darmanin a respecté le contrat de sécurité intégrée signé avec la maire Johanna Rolland, c'est un fait. Mais maintenant il faut qu'il y ait plus de moyens pour la Justice et surtout qu'on laisse tout le monde travailler sans être en permanence à la merci de polémiques totalement inconvenantes à l'occasion d'un événement aussi grave soit-il."