Polémique sur la venue annoncée d'un Imam à Vauvert, déjà interdit ailleurs en France

Il doit tenir une conférence à Vauvert le 18 février prochain. Mais elle devrait être interdite par la mairie. L'Imam Ismaïl est annoncé. Le député RN du Gard (2e circonscription) a alerté la Préfecture et écrit au ministre de l'Intérieur ce lundi, pour réclamer l'interdiction de la conférence. Nicolas Meizonnet écrit notamment "Cet individu réputé dans les milieux islamistes et influent sur les réseaux sociaux, notoirement proche de la mouvance salafiste, des Frères musulmans et de l’association islamiste BarakaCity que vous avez dissoute, s’est illustré par des déclarations publiques dangereuses et inacceptables".

L'Imam Ismaïl a déjà vu ses conférences annulées à Avignon (Vaucluse) et Echirolles (Isère).

Les positions de l'homme sont très controversées. Il aurait notamment affirmé que "délaisser la prière islamique est « plus grave que d’avoir tué 100 personnes » et prône l’interdiction des « discussions hommes-femmes », toujours selon Nicolas Meizonnet.

Selon nos confrères de Midi Libre, la mairie de Vauvert a décidé de prendre un arrêté d'interdiction de la conférence.