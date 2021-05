Une femme tuée d'une balle dans la tête par un policier à Bordeaux lors d'une intervention

Une femme a été tuée d'une balle dans la tête ce 10 mai à Bordeaux par un policier de la BAC, selon une source policière. Le drame s'est produit pendant une intervention. Dans l'après-midi, un homme habitant au 2, impasse Laurendon, à hauteur de la rue de Pessac, a appelé la police. Selon le syndicat Alliance, la femme de cet homme était prise d'une crise de schizophrénie. Le syndicat Unité-SGP-Police parle quant à lui de violences conjugales, commises par cette même femme.

Lorsque la femme a vu les trois policiers de la BAC arriver sur les lieux, elle s'est retranchée dans une pièce, prenant à partie et insultant les policiers. Là, selon le syndicat de police Alliance, elle a tenté de se jeter sur les forces de l'ordre, qui ont utilisé leur LBD. La femme a continué sa course vers les policiers, qui sont parvenus dans un premier temps à esquiver les coups, mais elle a sorti un couteau et a blessé un des membres des forces de l'ordre à la jambe. C'est là qu'un autre policier a sorti son arme de service et tiré. La femme, atteinte à la tête, est morte peu de temps après.