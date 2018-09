Paris, France

En 2017, 48 policiers se sont suicidés. Une année noire pour la police nationale. Depuis ce début d'année, ils sont déjà 33 à avoir mis fin à leurs jours, trois, ces deux dernières semaines, dans le Val de Marne et en Seine-Saint-Denis. Face à cette nouvelle vague de suicides, les policiers veulent alerter, une nouvelle fois, sur leurs conditions de travail et le manque de suivi, dans les situations post-traumatiques.

manifestation des policiers à Paris © Radio France - Sylvie Charbonnier

Un statut pour le policier francilien

Ce que réclament les policiers, c'est l'ouverture d'un chantier pour une reconnaissance du Policier Francilien, c'est aussi une réforme en profondeur d'une forme de commandement basée sur la politique du chiffre et un changement de leurs rythmes de travail. "Quand on sait que les collègues travaillent six week-end d'affilée sur sept, on comprend que cela génère des problèmes familiaux et qu'à la fin, ils craquent" dénonce le responsable parisien de Unité SGP Police, Rocco Contento.

manifestation des policiers à Paris, Rocco Contento © Radio France - Sylvie Charbonnier

Le mouvement pourrait s'emplifier

Pour Yves Lefebvre, secrétaire général Unité SGP Police " tant qu'on n'aura pas réformé le management, mis un terme à la politique du chiffre, tant que la justice ne punira pas fermement les auteurs de violences contre des policiers, on n'avancera pas". Les policiers en appellent donc au ministre de l'Intérieur et au Préfet de Police de Paris, menaçant, s'ils n'étaient pas entendus, de poursuivre leur mouvement.