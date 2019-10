Un quadragénaire interpellé à Bagnols-sur-Cèze après une course-poursuite

Bagnols-sur-Cèze, France

Course-poursuite ce lundi matin à Bagnols-sur-Cèze. Un homme âgé d'une quarantaine d'années est en garde à vue au commissariat de la ville. Aux alentours de 9h, il a refusé de se soumettre à banal contrôle de police et a fui à très vive allure dans les rues de la ville qui n'a fait heureusement aucun blessé. Avec les policiers à ses trousses, la course poursuite a provoqué une vive émotion avant qu'il ne soit interpellé par les forces de l'ordre.

Une voiture de police hors d’état de circuler

Une course poursuite à très vive allure et en contresens au risque de percuter d'autres voitures. "Des voies de circulation empruntées en trombe tout près des écoles, on a eu très peur", témoignent des passants. Le conducteur, dont on ne connait pas encore les motivations, a fini par percuter par l'avant une voiture de police avant d'être intercepté par les forces de l'ordre qui ont fait usage de leur arme. Le véhicule qu'il conduisait était déclaré volé.

Un placement en garde à vue pour connaître ses motivations

Les fonctionnaires de police ont dû faire usage, apparemment à plusieurs reprises, de leur arme pour stopper la voiture folle. Le conducteur a été légèrement blessé à l'arcade sourcilière par les débris de son pare-brise. Une enquête est ouverte. Toxicologique, pour déterminer s'il était en état d’imprégnation alcoolique et pour connaitre les raisons de son délit de fuite.