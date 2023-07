Police - Dans le Gard "entre 50 et 70 arrêts maladie, ça commence à faire, la corde a lâché", selon SGP Police

La grogne s'étend dans les commissariats, depuis le placement en détention provisoire, jeudi dernier, d'un policier marseillais. Il est soupçonné d'avoir roué de coups un jeune de 21 ans. En signe de soutien à leur collègue, le syndicat SGP Police a appelé les agents du commissariat de Marseille à n'assurer que "le service minimum". Mais depuis, la colère s'est propagée dans toute la France, notamment dans le Gard. "Il y en a marre qu'on nous piétine", déclare sur France Bleu Gard Lozère Sandy Issartel, à la tête du syndicat SGP Police dans le Gard.

"Un policier en détention, pour nous c'est trop"

De nombreux fonctionnaires ont décidé de se mettre en arrêt maladie, comme le confirme Sandy Issartel sur France Bleu Gard Lozère. C'est la secrétaire départementale de l'Unité SGP Police du Gard. "Notre organisation syndicale avait appelé au service minimum. Parce qu'on a un service public à faire, au quotidien. Maintenant, les collègues ont décidé malheureusement -parce qu'ils sont fatigués- de de mettre en congé maladie. Sur le Gard, on est peut-être entre 50 et 70 arrêts, sur un effectif de 700 collègues, ça commence à faire. En plus on est dans une période de congés annuels.. mais malheureusement la corde a lâché".

"Pendant les émeutes, les collègues sont revenus, alors qu'ils étaient en congés, pour maintenir la république en ordre. Et du moment qu'il y a un problème, on les lynche à tout niveau."

