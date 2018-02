Landes, France

Recréer du lien social entre les habitants et les forces de l'ordre : c'est l'objectif de la nouvelle police de sécurité au quotidien, le dispositif voulu par Emmanuel Macron. Une sorte de retour à la police de proximité instaurée par la gauche en 1998 - et supprimée par Nicolas Sarkozy en 2003, même si la République en Marche refuse la filiation.

Cette réforme se traduit par une hausse des effectifs des forces de l'ordre en France, et notamment pour 2018, la création de 2000 postes en France. Qu'en est-il chez nous ? Dans les Landes, aucun poste supplémentaire, mais une série d'aménagements et "une nouvelle méthode de travail", selon le préfet, Frédéric Périssat, qui a esquissé les contours du dispositif ce vendredi.

Policiers référents pour le dialogue

Au niveau de l’organisation, d’abord : des petites unités ont fusionné, à Mont de Marsan et à Dax, trois policiers référents ont été désignés, tandis que dans les communautés de brigades de gendarmerie d'Aire sur l'Adour, de Tartas et de Montfort-en-Chalosse, ou encore de Sore et de Morcenx, des cellules spéciales ont vu le jour.

Le temps d'une expérimentation de plusieurs mois, voilà donc des gendarmes et des policiers désormais clairement identifiés, interlocuteurs privilégiés avec les autres acteurs de la société, chargés d'assister par exemple systématiquement aux réunions auxquelles participent habitants, associations, bailleurs sociaux, maires, ou encore membres des services pénitentiaires ou socio-éducatifs.

Ensuite, pour leur permettre d'être davantage présents sur le terrain, de patrouiller plus souvent, ou plus tard le soir, bref, d'être plus visibles, policiers et gendarmes ont été soulagés de certaines tâches. Par exemple, dans la plupart des cas aujourd'hui, ce ne sont plus eux, mais les membres des services pénitentiaires qui assurent la sécurité lors des transferts de détenus des prisons jusqu'aux tribunaux.

Les nouvelles technologies en renfort

Enfin, l'arrivée de nouveaux équipements devrait aussi faire gagner du temps aux équipes, toujours pour les rendre davantage disponibles sur le terrain. Exemple : munies de tablettes et des smartphones neufs, les agents peuvent désormais consulter directement les fichiers des véhicules recherchés lors de patrouilles, ou relever les contraventions plus rapidement. La technologie doit aider tous les commissariats de France.

[#PoliceSécuritéQuotidien] Mieux adapté aux réalités du terrain, le Nouvel Équipement Opérationnel permet aux policiers d’être plus réactifs pour une efficacité renforcée. #PoliceConnectéehttps://t.co/GPRIJVLPK9 — Police Nationale (@PoliceNationale) February 10, 2018

A la clé, espèrent les forces de l'ordre dans le département : un lien plus apaisé avec les habitants, une meilleure prévention et une efficacité accrue. "On souhaite que les Landais ne croisent pas uniquement un policier quand ils sont victimes de vols ou quand ils reçoivent une amende pour excès de vitesse, mais au quotidien", résume le directeur départemental de la sécurité publique dans les Landes, Alain Djian.