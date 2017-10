Police de sécurité du quotidien : Carpentras en première ligne ?

La ville de Carpentras pourrait expérimenter la police de sécurité du quotidien voulue par Emmanuel Macron, estime sur France Bleu Vaucluse un syndicat de policiers.

Emmanuel Macron a annoncé pour lundi le début de la concertation d'une police de sécurité du quotidien. Elle sera expérimentée début 2018.

"On a connu la police de proximité, on n’aimerait pas revenir à ce que ça a été. À l’époque on nous a pris pour des assistantes sociales et non plus des policiers", rappelle Alain Tissot, du syndicat SGP-FO en Vaucluse.

Carpentras, ville pilote de la police de sécurité du quotidien ?

La police de sécurité du quotidien pourrait être expérimentée en Vaucluse. "D’après les infos que j’ai pu avoir, il se peut que Carpentras puisse être site pilote dans le département", précise Alain Tissot. "Après il faut des effectifs et des moyens : la sécurité des Français n’a pas de prix."