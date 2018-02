Gérard Collomb le ministre de l'Intérieur a dévoilé l'esprit et les moyens attribués à la police de sécurité du quotidien, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La Gironde, en zone gendarmerie, et Bordeaux-Maritime, en zone police, seront servis.

Davantage de moyens et au plus près de la population, c'est l'esprit de la police de sécurité du quotidien présenté ce jeudi, par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. La Gironde et Bordeaux-Maritime ont été ciblés dans les mesures annoncées par le gouvernement.

Plus de policiers dès septembre 2018 à Bordeaux-Lac, les Aubiers et les Bassins à flots

D'ici 2020, le gouvernement veut une "action renforcée" de la police dans 60 quartiers; une logique qui rappelle la logique des zones de sécurité prioritaire lancées par Manuel Valls (qui ne sont pas supprimées). 1.300 effectifs supplémentaires y seront affectés d'ici la fin du quinquennat. Parmi ces quartiers dits de "reconquête républicaine" : Bordeaux-Maritime (qui comprend Bordeaux-Lac, les Aubiers et les Bassins à Flots, soit 29 000 habitants) fera partie de la première vague dès la rentrée 2018 avec 15 à 30 policiers supplémentaires. Ils auront notamment pour missions de lutter contre les vols avec violence, les agressions et les rixes sur la voie publique, des incendies et dégradations de biens publics et privés et les incivilités en renforçant non seulement la présence de la police sur la voie publique mais également le lien avec la population.

Des groupes de contacts pour les compagnies de gendarmerie de Bouliac, Mérignac et Libourne d'ici 2019

En zone gendarmerie, 20 départements ont été sélectionnés avec 500 effectifs dédiés. La Gironde en fait partie. Gérard Collomb a évoqué "des groupes de contacts" déployés à Bouliac, Mérignac et Libourne, d'ici 2019, dédiés au renforcement du lien avec la population. Le groupement de gendarmerie a été sélectionné compte tenu de la croissance démographique et de l’urbanisation croissante. L’accent sera mis, par exemple, sur le renforcement de la prévention sur la compagnie d’Arcachon, la sécurité dans les transports, ainsi que l’accueil élargi et intensifié à la brigade de Libourne.