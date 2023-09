Police et croix gammée sur une affiche à Poitiers : la justice saisie pour "injure publique"

Le Préfet de la Vienne a saisi le procureur de la République de Poitiers après la publication sur Instagram d'une affiche assimilant police nationale et croix gammée. (photo d'illustration)

C'est une affiche qui fait couler de l'encre ce vendredi 22 septembre 2023 à Poitiers. Elle annonce la manifestation prévue ce week-end dans la capitale de la Vienne, comme ailleurs en France, contre les violences policières. On y voit un serpent avec une croix gammée, vêtu d'un chapeau aux couleurs de la police nationale se faire écraser par une chaussure, portant le logo d'un groupe antifasciste de Poitiers.

Dans un communiqué, la préfecture de la Vienne dénonce une affiche "choquante et haineuse, qui insulte gravement la police nationale" et "un message pouvant appeler à la violence contre les forces de l'ordre". Sur demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, elle a saisi le procureur de Poitiers pour "injure publique" mais aussi pour le délit "d'exhibition d'insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations responsables de crimes contre l'humanité".

"Tout simplement odieux" pour Alliance Police Nationale

De quoi faire bondir les syndicats de police, au premier rang desquels le syndicat Alliance Police Nationale. Fabien Vanhemelryck, le secrétaire général dénonce sur X (ex-Twitter), "une affiche de la honte". De son côté, le porte-parole dans la Vienne du syndicat, Pascal Meynard, interrogé par France Bleu Poitou ne cache pas sa colère : "Faire cette assimilation avec la police et cette période noire de notre histoire est tout simplement odieux". Le responsable syndical qui ajoute : "À l'heure actuelle, on nous parle justement de ne pas faire d'amalgame sur certaines situations, sur certaines catégories de population. Aujourd'hui, on se retrouve face à des personnes qui dénoncent des amalgames, mais qui en font elles-mêmes".