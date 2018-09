Déjà quatre affaires de braquages ou vol sur la ville d'Annecy ces derniers temps. Police et gendarmerie conjuguent leurs efforts pour inciter les commerçants à la vigilance.

Annecy, France

Il y a eu un commerce de restauration rapide, un hôtel, un magasin de produits bio qui ont été braqués ces deux dernières semaines et plus récemment un vol dans une boutique de produits électroniques grand public où le cambrioleur s'est introduit dans la réserve du magasin et s'est enfui en faisant usage d'une bombe lacrymogène.

Aucun des auteurs n'a pour l'instant été interpellé et la plupart des faits se sont déroulés en limite de Cran-Gevrier et Annecy.

Police et gendarmerie lancent donc conjointement un appel car la commune nouvelle d'Annecy compte cinq autres communes déléguées dont certaines en zone gendarmerie.

Un seul numéro d'appel en cas de doute : le 17