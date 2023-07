Police : "Il n'y aura pas de contraventions dans les Alpes-Maritimes", l'énorme coup de gueule d'un syndicat

Le vase était plein, et maintenant il déborde. C'est de cette manière que le syndicat Unité SGP Police 06 analyse le placement en détention provisoire d'un de leur collègue , membre de la Brigade Anti Criminalité à Marseille. Accusé de violences policières début juillet lors d'émeutes ayant suivi la mort de Nahel, ce policier est poursuivi pour "violences en réunion par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours". Trois autres membres de la BAC ont aussi été mis en examen.

ⓘ Publicité

La colère d'Unité SGP Police

"Les voyous sont dehors et les policiers sont incarcérés. Il y a quand même objectivement quelque chose qui ne tourne pas rond aujourd'hui dans cette société" tonne auprès de France Bleu Azur Laurent Martin de Frémont, secrétaire départemental Unité SGP Police des Alpes Maritimes.

Le policier assure ne pas "contester une décision de justice", mais évoque une "colère" et une "incompréhension" qui deviennent "intenables pour les policiers".

"Ce n'est pas tant l'enquête qui nous dérange" poursuit-il "ce sont simplement des décisions qui, de notre point de vue, sont prises alors qu'elle ne s'imposaient pas. La détention provisoire ? Vous voyez notre collègue partir en Argentine ? Est ce que vous voyez notre collègue également faire pression sur quiconque? Absolument pas, c'est un policier."

"Il n'y aura pas de contraventions, on ne fera pas de chiffre dans les Alpes-Maritimes"

Pour faire passer leur message, les policiers ne peuvent pas se mettre en grève. Reste le choix du "Code 562", un terme issu de l'administration policière. Pour résumer, il s'agit d'un service minimum, qui sera appliqué dans les Alpes-Maritimes un certains temps

"Ça veut dire qu'on met nos postérieurs sur des chaises, et nos pieds sur le bureau" simplifie Laurent Martin de Frémont. "On ne sortira qu'en cas d'appel au 17. À l'appel de notre syndicat, il n'y aura pas de contraventions, pas de chiffre dans les Alpes-Maritimes, nous ne ferons aucun travail d'initiative. Nous restons des policiers de la République : nous ferons notre boulot. Mais je vous garantis que l'on en fera pas plus."

Colère sur une autre affaire, à Nice

Par ailleurs, une autre affaire, cette fois niçoise, met également en colère le syndicat. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un policier a été selon eux pris pour cible lors d'une course poursuite dans l'est de la ville. La voiture aurait volontairement foncé sur lui, avant que le policier ne s'en écarte au dernier moment. Unité SGP Police regrette que le qualificatif de tentative de meurtre n'ait pas été retenu par le parquet.