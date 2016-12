VIDÉO - Police : l'hommage spectaculaire des motards à leurs collègues agressés à Viry-Châtillon

Les élèves motards du CNSM de Sens ont conclu leur traditionnel carrousel de fin d'année par une figure dédiée aux policiers de Viry-Châtillon agressés à la Grande Borne en octobre dernier. La vidéo postée mercredi sur Facebook cumule déjà près de 300.000 vues.

L'hommage est spectaculaire : un 91 vu du ciel, pour saluer les quatre policiers de l'Essonne attaqués à coups de cocktails molotovs à l'entrée du quartier de la Grande Borne, à Viry-Châtillon en octobre dernier. C'est ainsi que les élèves du Centre national de formation motocycliste de la police nationale (CNFM) de Sens (Yonne) ont conclu leur traditionnel carrousel de fin d'année. Une spectaculaire chorégraphie d'un peu plus de trois minutes, filmée à l'aide d'un drone, et qui remporte un franc succès en ligne. Sur Facebook, la vidéo postée mercredi matin sur la page de la Police Nationale a déjà été vue à près de 300 000 reprises et fait l'objet de plus de 5000 partages.