Police nationale et municipale en patrouille commune à Alès pour lutter contre les cambriolages.

Toutes les forces de sécurité du bassin alésien mobilisées pour faire la traque aux cambriolages ou aux tentatives de cambriolage cet été. Nouveauté cette année (en plus des habituelles opération tranquillité vacances ou opération tranquillité habitat) PM et PN par équipe d'une quinzaine de policiers monteront des "opérations coups de poing" sur réquisition du parquet d'Alès pour organiser des opérations aléatoires de contrôle des véhicules avec ouverture des coffres.

Dispositif complété par des rondes PM/PN en ville et gendarmeries à la périphérie de surveillance des habitations des partants en vacances qui se seront signalés ( Alès.fr ou site Préfecture du Gard , voire en se déplaçant commissariat ou brigade gendarmerie domicile).

Le cambriolage un véritable traumatisme et de la colère

Jean-Claude retraité vit au nord d'Alès. Il a été victime d'un cambriolage - mineur - il y a 3 ans. Un deuxième, il y à peine un mois. Outillages, sa voiture, dégâts au portail, préjudice qu'il estime à 15.000€. Il a porté plainte mais il est encore sous le choc. "Ma femme, désormais, ne dort plus" et d'ajouter "j'ai l'impression qu'ils agissent en toute impunité, je suis très en colère".

Des patrouilles communes aléatoires et répétées

Police nationale et municipale en "task force" estivale. © Radio France - L Labastrou

Au 1 er semestre pas moins de 200 cambriolages (zone police) avec une baisse marquée en juin et juillet. "Une baisse parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont abouti" explique le commissaire Emmanuel Dumas. Pour autant, "on reste vigilant". Si vous êtes victime surtout ne toucher à rien pour laisser intervenir la police scientifique et technique. "Avec des dossiers documentés par des photos, des vidéos, des relevés d'empreintes" ajoute-t-il "on interpelle, on présente à la justice qui incarcère et mathématiquement on obtient une baisse des chiffres".

