Police nationale : les premiers réservistes formés à Grenoble bientôt sur le terrain

Ils et elles font partie de la première promotion de la "réserve opérationnelle". À l'image de sa cousine la Gendarmerie, la Police nationale ouvre désormais ses rangs aux civils. 8.000 personnes ont répondu à l'appel au niveau national, souligne Fabrice Gardon, directeur zonal Sud-Est au sein de la police. L'objectif est d'en recruter 30.000. Actuellement, trente de ces volontaires sont en formation à Grenoble.

Fabrice Gardon, directeur de la zone Sud-Est © Radio France - Lionel Cariou

Quel sera le rôle et les prérogatives de ces policiers réservistes venus de la société civile? "Ils pourront être dans les patrouilles, ils seront armés et seront avec les policiers titulaires, explique Fabrice Gardon. On ne va pas les mettre sur les fonctions les plus exposées - je pense à des missions de type BAC (Brigade anti criminalité - ou des missions de maintien de l’ordre difficiles. Mais ils seront dans les polices secours, ils pourront intervenir sur les appels au 17, ils pourront intervenir sur des accidents de la circulation, parfois sur des bagarres, ou pour des affaires de tapage."

L'image de la police

Un moyen de renforcer un corps en sous-effectif? Non, répond le directeur zonal qui rappelle que 10.000 fonctionnaires ont été recrutés en 5 ans, portant les effectifs à 150.000 policiers. "Pour nous, souligne néanmoins Fabrice Gardon, il y a à la fois un intérêt opérationnel puisque ça fait plus de policiers sur le terrain, et c’est aussi un intérêt pour eux-mêmes et pour l'image de la police: parce que ce qu’ils vont voir dans nos rangs, l’intérêt qu’ils avoir à faire ce travail, et tous les messages positifs qu'ils vont ensuite diffuser parmi leurs proches, leur famille, leurs amis, etc... tout cela va permettre je l’espère d’améliorer l’image de la police."

Thierry et Maeva en formation pour devenir réservistes de la Police natinale © Radio France - Lionel Cariou

Parmi les candidats en formation à Grenoble, on trouve des profils divers. Les futurs réservistes peuvent venir du secteur de la sécurité privée, ou de la fonction publique, à l'image de Thierry. Dans le civil, il travaille pour la direction des routes, dans la Drôme. Il veille plus particulièrement sur la Nationale 7. Et à 50 ans, il s'apprête à rejoindre la Police nationale: "c’est une fierté pour moi dit-il. Et puis apporter de l’aide aux citoyens, c’est ce que je fais dans mon métier ; je peux aussi l'apporter d’une autre manière en tant que civil, sous l’uniforme de la Police nationale." À côté de lui, Maeva, 23 ans. Elle est issue d’une famille de policiers et a "grandi avec l’institution" selon sa formule. Étudiante à Lyon, elle se destine d’ailleurs à passer les concours pour entrer dans les forces de l’ordre. "J'ai appris énormément de mes professeurs à l’université, mais j’avais aussi besoin d’apprendre des policiers actifs sur le terrain, explique la jeune femme. Du coup j’ai décidé comme Thierry de choisir la sécurité publique pour la diversité des missions et pour le lien entre la police et la population." Les réservistes seront systématiquement encadrés par des policiers titulaires.

Outre des enseignements à distance, le cursus comprend quatre semaines en présentiel. "On a de la formation au tir, liste l'étudiante, des cours théoriques pour savoir sous quel cadre juridique nous sommes sur le terrain, on a des TI, donc des techniques de défense en intervention, pour parer à d’éventuelles difficultés, les cours de menottage, de palpation... des bases pour le terrain." Les textes prévoient que les membres de la réserve opérationnelle effectuent un maximum de 90 vacations par an - des vacations rémunérées. Les premiers réservistes formés à Grenoble devraient être sur le terrain à partir du mois du mois de septembre. Ils seront affectés dans la région.