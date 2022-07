Police, pompiers : les forces de l'ordre face à la canicule

Avec des températures comprises entre 34 et 37 degrés, les 10 prochains jours s'annoncent caniculaires en Occitanie. Les pompiers déjà bien occupés par les appels liés au COVID se préparent à une surcharge de travail, la police fait face à des comportements agressifs.

Appels en hausse chez les pompiers

Les pompiers déjà bien occupés par les appels liés au COVID et à la fermeture certains jours des urgences vitales se préparent à une surcharge de travail. Dès ce lundi le centre opérationnel de Haute-Garonne répondait à de nombreux appels pour des départs de feux d'herbe et de broussaille.

On reçoit pas mal d'appels pour des feux d'herbe et de broussailles, je crois que c'est parti pour être le quotidien les jours à venir et pendant tout l'été - Thibault opérateur au CODIS 31

L'activité des pompiers de Haute-Garonne est en ce moment soutenue, 140 à 150 interventions par jour, au lieu des 120 habituels. Et ce n'est que le début, car avec les fêtes du 14 juillet et le passage du tour de France dans le sud de la Haute-Garonne, les soldats du feu se préparent à 10 jours chargés. Pour le moment ils gèrent. Sébastien Marat est responsable du centre opérationnel des sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne.

La remontée des situations de COVID et les conditions météos font qu'on anticipe (...). Les interventions sont significatives en ce moment. L'impact de la chaleur sur l'organisme (...) les départs de feux de broussaille mobilisent aussi nos moyens. On s'y prépare - Sébastien Marat, chef de centre au CODIS 31

Les effectifs des centres de secours sont donc renforcés et les pompiers multiples les messages de bons sens et de prudence sur les réseaux sociaux comme "rester au frais, s'hydrater, éviter les efforts physiques par fortes chaleurs, toujours surveiller les enfants qui ne savent pas nager, et s'immerger progressivement dans l'eau pour éviter l'hydrocution".

Absence de climatisation dans plusieurs commissariats

Avec des températures dépassant les 30 degrés, difficile de toujours garder son calme. Les policiers qui travaillent en Occitanie en savent quelque chose. La canicule entraîne une augmentation de comportements agressifs. David Leyraud est le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance :

Les fortes chaleurs que nous connaissons actuellement ont un impact sur l'organisme de chaun. Tout à l'heure quelqu'un a fait irruption au commissariat central de Toulouse surexcité et réclamé qu'on l'amène à l'aéroport, c'est assez rare.

Le syndicaliste souligne aussi les difficiles conditions de travail des policiers par ces fortes chaleurs :

Sur la voie publique comme dans les bureaux quand il fait 34 degrés c'est compliqué. Dans la région des services entiers n'ont pas la clim. Je vous laisse imaginer les conditions d'audition des mis en cause - David Leyraud, du syndicat Alliance

Pas de surchauffe pour autant dans les commissariats indique Alliance, mais une activité soutenue due aux nombreux départs en vacances et à l'arrivée massive de touristes dans la région.