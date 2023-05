Police : une nuit au cœur de l'action avec la Bac de Tours

France Bleu Touraine a enfilé le gilet pare-balles pour vous faire vivre une nuit avec la Brigade anti-criminalité (Bac) de Tours, cette unité bien connue de la police nationale, sollicitée pour les interventions rapides et à risques.

Un cambrioleur poursuivi et retrouvé dans une cave

"Les gars, il y a eu une BMW de volée la nuit précédente et il y a encore eu un vol de pot catalytique", lit Mickaël à Manoel et Frédéric, alors que l'équipage de trois policiers vient de prendre la route, en fin de soirée. Avant de partir, il avait listé les dernières plaintes déposées.

Mais, très vite, ils sont envoyés sur une autre affaire : à la poursuite d'un homme, dans le jardin d'un particulier qui l'accuse d'une tentative de vol, dans le centre-ville de Tours. "Il a été mis en fuite par ce requérant [le particulier qui a appelé], explique Mickaël. Le signalement : nord-africain, une vingtaine d'années, en chaussettes. En chaussettes ? C'est bizarre."

Les policiers de la Bac passent une grande partie de leur temps en voiture. © Radio France - Paul Sertillanges

Gyrophare allumé, le véhicule fonce à toute allure dans les rues tourangelles jusqu'à l'adresse indiquée, à proximité de la gare. La sirène est éteinte quelques centaines de mètres avant d'arriver à destination, pour éviter d'éveiller les soupçons du fuyard.

loading

"Il est parti par là-bas et a escaladé vers l'autre jardin, pointe du doigt Louis, la victime, j'ai retrouvé mon sac par là." Quelques minutes plus tôt, c'est lui qui est tombé nez-à-nez avec ce jeune homme, ici, sur sa terrasse. "Il était en chaussettes et avait l'air paumé", explique-t-il aux deux membres de la Bac face à lui. Le troisième est resté dans la rue au volant de la voiture pour intercepter leur cible si nécessaire.

Mickaël découvre le grillage défoncé. © Radio France - Paul Sertillanges

Au fond du terrain, les policiers découvrent un grillage défoncé. Frédéric suit la trace du suspect dans le jardin voisin et finit par le surprendre caché dans une cave. Il n'oppose pas de résistance mais a des difficultés à s'exprimer. "Je suis SDF et je cherchais un truc pour dormir", articule-t-il difficilement. "Ça, c'est leur excuse, explique Mickaël, quelques minutes plus tard dans la voiture sur la route du commissariat. Il vole un sac, il ne vient pas pour dormir."

"C'est bien qu'on les chope, lâche Manoel, au volant. Les vols par effraction [ndlr : il n'y a pas eu d'effraction, ici], c'est un fléau. Quand ils arrivent à rentrer dans les habitations, il y a des gens qui le subissent comme un viol."

Les policiers lui retirent les menottes lors de la fouille, au commissariat. © Radio France - Paul Sertillanges

À l'hôtel de police, l'interpelé est présenté à l'officier de police judiciaire, qui parvient à l'identifier malgré ses propos incohérents. Le jeune de 20 ans semble avoir ingéré des médicaments, il n'est pas suffisamment lucide pour être placé en garde à vue, il est enfermé le temps qu'il reprenne ses esprits. Après avoir résumé l'affaire dans un procès verbal, l'équipage a pu reprendre la route. En général, les "nuiteux" travaillent entre 21 heures et 5 heures du matin.

Un arsenal dans le coffre

Chaque membre de la Bac a sur lui un gilet pare-balles et une arme de poing, un SIG-Sauer. Dans leur voiture, ils embarquent également un LBD (lanceur de balles de défense), un taser et des grenades lacrymogènes.

Suite aux attentats de Paris, l'équipement des Brigades-anti-criminalité a fortement évolué. © Radio France - Paul Sertillanges

Suite aux attentats de Paris, en 2015, l'arsenal a évolué. "Ça, ça a été un gros changement pour la Bac, explique Mickaël. On a eu du matériel en plus et des formations en plus." Dans le coffre, il y a désormais des "gilets lourds", des "casques lourds", un "bouclier lourd" et un un fusil d'assaut HK. À Tours, ils n'ont, pour le moment, pas eu à utiliser ces nouveaux équipements.