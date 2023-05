Policier agressé à Caen dans le quartier de la Pierre-Heuzé, le prévenu maintenu en détention

Dans le box des accusés, le prévenu reconnait d'emblée les faits.

ⓘ Publicité

" Je suis désolé pour la personne, je n'ose pas la regarder, j'ai vu mon père au sol, je n'étais pas la même personne à ce moment là, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie"

L'homme de 29 interpellé et placé en garde à vue le 13 mai 2023 n'en est pas à son premier démêlé avec la justice. Depuis 2013: six mentions à son casier judiciaire, cinq condamnations dont l'une pour des faits similaires, de la violence, des vols et du trafic de stupéfiants qui l'ont conduit trois fois derrière les barreaux mais pour de courtes durées. La plus longue n'a pas atteint un mois.

Lors des faits dans la nuit du 12 au 13 mai 2023, il était sous le coup d'un sursis probatoire. Un sursis et des obligations qu'il n'a pas respecté a déclaré le tribunal.

Dès le début de l'audience, il a, ainsi que son avocate demandé un délai pour préparer sa défense

" Le coup de pied dans la tête a été d'une violence inouïe, mon client a cru que sa tête explosait, qu'il recevait un coup de fusil, un coup comparable à celui d'un tireur de pénalty" Maitre Blin, l'avocat du policier

Le visage violacé et encore très marqué par l'agression, le policier de 29 ans sait qu'il souffrira longtemps encore de ce coup de pied d'une grande violence. Dans les prochains jours il subira une première intervention chirurgicale. Il faut réparer le nez cassé en trois endroits. Il a également subi un traumatisme crânien. Et il devra subir de la chirurgie esthétique.

La défenseure du prévenu a insisté sur le fait que le jeune homme avait entièrement reconnu les faits. Mais elle a demandé à ce qu'il ne retourne pas en prison estimant qu'il ne présentait aucun risque de renouvellement des faits. Un risque possible a cependant estimé le tribunal pointant que la veille de son interpellation il s'était déjà blessé au poignet lors d'une autre bagarre.

Présents à ses côtés en soutien, des représentants du syndicat Alliance Police se sont dits satisfaits du maintien de l'agresseur en détention mais par la voix de la secrétaire départementale Chedlia Saadaoui, attendent maintenant une peine ferme à la hauteur de la gravité des faits. Alliance Police réclame le rétablissement des peines plancher (ou peine minimale) pour tous les agresseurs de policiers.

Le prévenu a été reconduit à la maison d'arrêt de Caen où il sera détenu jusqu'à l'audience de renvoi fixée au 19 juin 2023.