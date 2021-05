Policier agressé à Rive-de-Gier : six suspects présentés à un juge d'instruction

Deux semaines après l'agression d'un policier à Rive-de-Gier, le procureur de la République de Saint-Étienne, le directeur de la sécurité publique de la Loire et le chef du service de police judiciaire de Saint-Étienne ont indiqué ce vendredi 28 mai en conférence de presse que six des huit personnes interpellées mercredi doivent être présentées à un juge d'instruction.

Le parquet de Saint-Étienne a requis le placement sous contrôle judiciaire pour deux suspects et un mandat de dépôt pour les quatre autres. Ces individus sont âgés de 17, 18, 19 et 21 ans. Trois d'entre eux sont domiciliés à Rive-de-Gier et un à Saint-Chamond. Le plus âgé d'entre eux a déjà été condamné à une peine de prison avec sursis pour cambriolage aggravé en 2017.