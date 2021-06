Policier agressé à Rive-de-Gier : une septième personne mise en examen

Après les huit interpellations et six mises en examen ordonnées fin mai, le procureur de la République de Saint-Étienne indique ce mercredi 2 juin qu'un autre suspect a été interpellé et mis en examen dans l'affaire de l'agression d'un policier à Rive-de-Gier, dans la nuit du 13 au 14 mai.

Il avait fui en Tunisie après l'agression

Cet homme de 20 ans, habitant à Rive-de-Gier, est soupçonné d'être l'un des principaux auteurs de l'agression. Il a été arrêté à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry dimanche, alors qu'il revenait de Tunisie. Il avait en effet quitté la Loire, pour Marseille, puis pour la Tunisie après les faits.

Il a été placé en garde à vue, procédure prolongée jusqu'à mardi. Il a été ensuite mis en examen et placé sous mandat de dépôt.

Cet homme avait déjà été condamné en 2020 pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.