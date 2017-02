Policiers agressés à Viry-Châtillon : six nouvelles interpellations

Nouvelles interpellations dans l'enquête sur l'attaque de quatre policiers à Viry-Châtillon en octobre 2016. Six personnes, deux mineurs et quatre majeurs originaires du quartier de la Grande Borne et de Juvisy (Essonne), ont été arrêtées et placées en garde à vue lundi matin.

Six personnes ont été interpellées ce lundi matin vers 6h. Les deux mineurs et quatre majeurs, originaires du quartier de la Grande Borne et de Juvisy (Essonne) sont en garde à vue. C'est la quatrième vague d'arrestations depuis le début de cette affaire d'attaque de quatre policiers à Viry-Châtillon en octobre 2016.

Deux autres personnes avaient été interpellées et écrouées la semaine dernière. Au total ce sont dix personnes qui ont déjà été mises en examen dans cette affaire pour "tentative de meurtres sur personnes dépositaires de l'autorité publique en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime".

Une attaque au cocktails Molotov

le 8 octobre 2016, une quinzaine d'agresseurs avaient incendié deux voitures de police. Les policiers surveillaient une caméra installée près d'un feu rouge. L'endroit, en lisière de la Grande Borne, était connu pour des vols avec violence sur des automobilistes. Sur les quatre agents, deux avaient été gravement brûlés.

Le parquet avait indiqué qu'il s'agissait d'une "action groupée, concertée et menée rapidement".

Cette attaque au cocktails Molotov avait provoqué la colère des policiers. Un mouvement de fronde, inédit par son ampleur, s'était déclenché dans toute la France et des manifestations de policiers s'étaient multipliées. Ces actions avaient poussé le gouvernement à présenter un projet de loi qui assouplit les règles de la légitime défense des policiers.