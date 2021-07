Un policier a été blessé mardi dans la soirée, percuté par un homme voulant éviter d'être interpellé. Le syndicat Alliance de la côte basque dénonce cet acte, et appelle à une "réponse pénale ferme et rapide".

Policier blessé à Bayonne : le syndicat Alliance demande "une réponse pénale très ferme et très rapide"

Le secrétaire départemental Côte Basque du syndicat Alliance, Laurent Saysset demande une réponse pénale ferme et rapide vis à vis de ce genre de personnes qui s'en prend aux policiers

"C'est inacceptable" lance Laurent Saysset, secrétaire départemental Côte Basque du syndicat Alliance Police Nationale après ce qui s'est passé ce mardi soir dans le quartier Marracq. _"Nos collègues sont intervenus sur un différend conjugal à l'intérieur d'un véhicule. Ils sont arrivés sur place, ont demandé au conducteur de couper le contact, raconte Laurent Saysset. "Celui ci a refusé d'obtempérer et a foncé sur nos collègues qui ont fait usage de leurs armes administratives. Il a percuté violemment un de mes deux collègues et a pris la fuite"._

Le policier a été hospitalisé, "il souffre de _nombreux hématomes et contusions_, mais ses jours ne sont pas en danger", explique Laurent Saysset. Avec ce policier, une autre collègue, pas blessé physiquement, mais choquée. Laurent Saysset ajoute: "j'ai vraiment une pensée très forte pour ces deux collègues qui souffrent de blessures physiques et surtout psychologiques".

"Il faut que la réponse pénale soit très ferme, et très rapide"

Des actes que Laurent Saysset qualifie "d'inacceptable", ajoutant que "_nos collègues ne sont pas de la chair à canon_". Des violences contre les forces de l'ordre qui se répètent, alors le syndicat alliance demande "surtout à ce que la réponse pénale soit ferme et rapide envers ces individus afin qu'ils ne réitèrent pas leurs faits de violence" et compte désormais sur "l'observatoire de la réponse pénale" qu'ils demandaient et qui a été acté cette année.