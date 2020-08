Policier blessé à Castres : une information judiciaire ouverte pour tentative de meurtre

Une information judiciaire pour tentative de meurtre a été ouverte ce lundi après qu'un jeune de 21 ans a tiré sur un policier de Castres samedi lors d'une partie de pêche à Valdurenque. Le parquet de Castres s'est dessaisi en fin de matinée du dossier au profit du parquet de Toulouse, pôle criminel.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la fonction de la victime n'a pas de lien avec l'agression, puisque le suspect ne connaissait pas sa profession indique le parquet de Castres. Il a jusqu'à présent été condamné qu'à une seule reprise par la justice, par le tribunal correctionnel de Castres en mars 2018 pour un vol commis avec effraction.

Le parquet requiert la détention provisoire

Il est actuellement interrogé par le magistrat instructeur de Toulouse, et le parquet a sollicité son placement en détention provisoire, et d'une possible mise en examen. Le policier âgé d'une cinquantaine d'années est lui toujours hospitalisé, mais son pronostic vital n'est pas engagé.