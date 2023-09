Policier devenu agresseur de femmes : "il a très honte de cette déchéance" dit son avocat

C'est une affaire atypique de formateur de l'école de police devenu agresseur sexuel et qui sévit sur Toulouse.

L'homme a 54 ans, il a une vingtaine de plaintes contre lui. Ce vendredi 15 septembre il était jugé pour la toute première fois. En comparution immédiate. Devant le tribunal correctionnel de la ville rose. Car en début de semaine il a récidivé. Mardi soir il s'en est pris à une jeune femme de 21 ans à la descente d'un bus Tisséo.

ⓘ Publicité

Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis, il sera suivi par le juge d'application des peines pendant 2 ans, II doit se soigner et il est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

"Je n'étais pas comme ça avant d'attrapper le Covid"

Barbu, cheveux mi long grisonnant, dans son box l'ancien formateur de l'école de police devenu agresseur de jeunes femmes se répand en excuses. Il dit qu'il n'était pas comme ça avant le Covid : la maladie, l'hospitalisation pendant trois mois, puis la décompensation psychiatrique, "une obsession monomaniaque pour le fessier" comme le dit son avocat. Aujourd'hui les médicaments ne suffisent plus et "il a honte de ce qu'il fait".

Un discours de contrition qui ne convainc pas la jeune femme de 21 ans agressée à la descente du bus, elle tremble comme une feuille morte, n'ose pas prendre la parole, depuis l'agression elle fait des crises d'angoisse, ne veut plus prendre les transports en commun ni retourner là où cela s'est produit.

L''agresseur est désormais inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Il échappe à la prison ferme

car aux yeux de la loi il n'est pas considéré comme récidiviste puisqu'il n'a pas encore été jugé pour la vingtaine de plaintes déposées précédemment contre lui, essentiellement pas des élèves policières alors qu'il était leur formateur

Le procès initialement prévu au printemps 2023 a été reporté au mois de novembre.

Son avocat raconte la déchéance de ce policer jusque là sans histoire

Son avocat maître Cédrik Bréan raconte que le policier a basculé après avoir attrapé le COVID : "c'est quelqu'un qui pendant 53 ans n'a jamais fait parler de lui, un policier exemplaire, et qui a complètement décompensé à la suite de problèmes COVID. Il a des problèmes psychologiques et psychiatriques de type schizophrénique et bipolaire. Et derrière, il a un comportement complètement inadapté qui a conduit a des agressions sexuelles. Il se morfond de ce qui s'est passé, il a très honte."

L'agresseur n'exerce plus son métier de policier, il est suspendu depuis 18 mois et est actuellement en arrêt maladie.