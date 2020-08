Policier fauché par une chauffard à Saint-Malo : la voiture était volée

Un policier de Saint-Malo a été fauché par une voiture ce jeudi 13 août dans le quartier Saint-Servan. Le conducteur a été placé en garde à vue quelques heures plus tard avec sa compagne. La voiture qu'il conduisait avait été volée un peu plus tôt à Dol-de-Bretagne.

Un homme de 27 ans et sa compagne de 17 ans sont toujours en garde à vue dans les locaux du commissariat de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ce vendredi soir. Jeudi 13 août, vers 19h alors qu'il était au volant d'un voiture, ce conducteur a fauché un policier qui tentait de l'interpeller. L'agent de police s'en sort avec un arrêt de travail d'au moins 10 jours.

Une voiture volée à Dol-de-Bretagne

Lors de ses premières heures de garde à vue, le chauffard aurait reconnu avoir volé le véhicule qu'il conduisait au moment des faits. Cette voiture aurait été récupérée lors d'un cambriolage de maison à Dol-de-Bretagne.

Interrogé sur son comportement lorsque l'agent de police et sa collègue ont tenté de l'arrêter rue de la Marne après une course-poursuite dans la ville, l'homme aurait expliqué avoir paniqué en voyant le fonctionnaire sortir son arme. Sa petite amie, qui était à ses côtés au moment des faits aurait reconnu le comportement inapproprié de son compagnon. Il y avait un autre passager dans le véhicule. Était-il impliqué dans le cambriolage de la maison ? Rien ne permettrait de le dire pour le moment. Il a été laissé libre à l'issue de son audition.

Des séquelles psychologiques pour le policier

"On est passé pas loin d'un drame," confie Emmanuelle Laurens, secrétaire départementale adjointe du syndicat de police Alliance. "Il faut que cette violence, qui est croissante, cesse ! Il n'y a plus de peur de l'uniforme. Les voyous n'hésitent plus à foncer sur les policiers et les gendarmes car la justice ne les punit pas assez sévèrement. Il faut remédier à cela." Emmanuelle Laurens insiste sur les séquelles psychologiques de ses deux collègues. "Comment retourner sur le terrain sereinement après ce genre d'événement ?"

La garde à vue du couple devrait se poursuivre encore plusieurs heures. Ils pourraient être présentés au parquet de Saint-Malo ce samedi soir dans la journée ou dimanche matin. Le conducteur pourrait être poursuivi pour violences sur personne dépositaire de l'ordre public avec arme, mais aussi pour vol dé véhicule et refus d'obtempérer.