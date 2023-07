Policier incarcéré : à Grenoble, le syndicat Alliance appelle les agents à "montrer leur mécontentement"

Depuis La Nouvelle-Calédonie où il est en visite ce lundi 24 juillet, Emmanuel Macron a dit comprendre "l'émotion" des policiers , après la mise en détention provisoire d'un policier de la BAC de Marseille soupçonné de violences en marge des émeutes début juillet. Il a cependant rappelé que "nul en République n'est au-dessus de la loi". Une petite phrase qui fait réagir, y compris à Grenoble.

"On ne demande pas à être au-dessus de la loi, mais on ne veut pas non plus être en-dessous de la loi", répond Yannick Bianchéri, secrétaire du syndicat Alliance en Isère. "Quand on voit des personnes avec un casier judiciaire long comme le bras qui sont laissées en contrôle judiciaire ou libres alors que notre collègue se retrouve incarcéré, c'est inadmissible", estime le syndicaliste.

Une grève du zèle au commissariat de Grenoble ?

Pour protester, les syndicats notamment SGP Police FO appellent les agents à se mettre en "code 562", une forme de service minimum, où les policiers n'assument que les missions d'urgence et essentielles.

"Si les collègues doivent exprimer leur mécontentement, qu'ils l'expriment ! Ne pas sortir, ne pas faire d'initiatives, ça permet de montrer à l'administration la colère actuelle", estime Yannick Bianchéri. Selon lui, le mouvement est relativement suivi à Grenoble, sans donner toutefois de chiffre précis. "On a des collègues qui ne veulent plus sortir, d'autres qui ne veulent intervenir que sur appel au 17 et d'autres en arrêt maladie car ils sont fatigués de cette situation".

Les policiers ont reçu un soutien de poids, celui du directeur général de la police nationale (DGPN), Frédéric Veaux. "Je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison", a-t-il déclaré ce dimanche dans Le Parisien.