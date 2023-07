Policier incarcéré : "Maintenant on a aussi peur d'aller en prison", une centaine d'agents mobilisés à Nice

Les policiers niçois ne décolèrent pas. Près d'une semaine après le placement en détention provisoire d'un de leur collègue , accusé de violences à Marseille, plusieurs agents niçois sont actuellement en arrêt maladie en réponse à cette décision. Ils seraient une centaine à Nice, selon l'antenne locale du syndicat de police Unité SGP. Ce mercredi, une autre centaine d'agent, ceux des services d'investigation, se sont mobilisés devant le commissariat Auvare. Ils travaillent à la police judiciaire (PJ), à la sûreté départementale (DDSP), entre autres, et ont manifesté leur soutien en se réunissant pendant une petite heure.

ⓘ Publicité

"On n'est pas au-dessus des lois, mais certainement pas en dessous"

Tous les policiers rencontrés ce mercredi ont accepté de répondre uniquement sous couvert d'anonymat, car leur devoir de réserve l'impose. Mais tous s'inscrivent également dans le prolongement de la réflexion du patron de la police , Frédéric Veaux, qui assure qu'un "policier n'a pas sa place en prison". L'un d'eux s'interroge : "On se demande pourquoi un collègue qui commet une erreur pour la première fois et qui a des garanties de représentation est directement incarcéré. Il y a un problème, on a l'impression d'être seul au monde. Mais attention : on n'est pas au-dessus des lois, mais certainement pas en dessous."

Pour rappel, le placement en détention provisoire est décidé par le juge des libertés et de la détention. D'après le site ViePublique.fr, cela "a pour fonction de protéger le bon déroulement de l'instruction. Sa durée est en principe limitée à 4 mois pour les délits". Elle permet, entre autres, de conserver des preuves, d'empêcher qu'une pression soit exercée, de protéger la personne mise en examen, et de garantir son maintien à la disposition de la justice. Cet autre enquêteur de la PJ de Nice ne remet pas en cause l'enquête contre son collègue mais il estime qu'il y a un traitement particulier qui lui est accordé. "Le problème c'est que des criminels visés dans une enquête pour viol ou homicide vont se retrouver sous en contrôle judiciaire. Et là vous avez un fonctionnaire de police placé en détention provisoire. Ce choix est incompréhensible", s'indigne-t-il.

"On a l'impression que c'est le délinquant qui gagne"

Un autre estime qu'une épée de Damoclès plane désormais au-dessus de la tête des policiers qui interviennent sur le terrain. "Si chaque agent est sous le coup de ce genre de sanction, ils vont y réfléchir à deux fois avant d'interpeller un individu et la façon de s'y prendre va considérablement changer également. Ça va les mettre en difficulté et en danger. En fait, on a l'impression que c'est le délinquant qui gagne", explique cet enquêteur qui cumule une vingtaine d'années de métier. Et Laurent Martin de Frémond, délégué départemental Unité SGP de poursuivre : "Avant, on se demandait si on allait rentrer en vie. Maintenant, on a aussi peur de finir en prison".

Pour que le calme revienne parmi les policiers, ce dernier dit vouloir "tendre la main à la justice. Non, tous les magistrats ne sont pas anti-flic. Nous avons demandé aux parlementaires de créer un statut du policier car on ne fait pas le même métier que tout le monde ; et de créer un pôle de magistrat qui serait formé et aguerri à l'usage des armes des policiers". Un statut qui pourrait entrer en contradiction avec les revendications du jour, à savoir de considérer chaque policier comme n'importe quelle personne devant la loi. Laurent Martin de Frémond s'en défend : "100% des incarcérations de policiers sont liées à leur job. Là, ce n'est pas un policier qui est allé voler trois oranges mais bien une personne qui a tenté de repousser des émeutiers."