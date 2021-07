Policier renversé à Besançon: 5 ans de prison ferme pour le pilote du scooter

Cinq ans de prison ferme, c'est la lourde condamnation prononcée mercredi 7 juillet par le tribunal correctionnel de Besançon à l'encontre d'un bisontin de 20 ans. Interpellé mardi 6 juillet en même temps qu'un mineur, le jeune homme était poursuivi en comparution immédiate, pour avoir volontairement foncé en scooter sur un policier de la brigade anticriminalité dans la nuit du jeudi au vendredi précédant, dans le quartier des Hauts de St Claude, le blessant gravement.

A la barre, une attitude insolente et pleine de morgue

A la barre, le jeune homme, par son attitude insolente et pleine de morgue, ne fait rien pour s'attirer l'indulgence du tribunal. Il nie avoir été aux commandes du scooter avec un passager mineur, et avoir délibérément heurté le policier de la BAC qui intervenait avec ses collègues vers 1h du matin après des signalements de rodéos urbains. Pourtant, un habitant du quartier l'a formellement reconnu, et les policiers l'ont identifié sans trop de difficulté, le jeune homme était déjà connu de leurs services, avec 9 condamnations pour de petits délits. A son domicile ont été découverts des vêtements correspondant à sa tenue au moment des faits, et le scooter volé, avec ses empreintes dessus.

Pour le procureur de la République Etienne Manteaux, tous ses éléments démontrent la culpabilité du prévenu. Il évoque le policier, toujours hospitalisé, violemment percuté au genou par le scooter et qui a dû être opéré pendant plusieurs heures: "il en a pour 6 mois de rééducation et de souffrances, et ne pourra peut être ne plus jamais faire de sport" souligne le procureur "tout ça pour avoir fait son devoir, pour essayer d'arrêter ses rodéos incessants qui empoisonnent la vie du quartier". Pour Etienne Manteaux, les habitants des Hauts de St Claude attendent une décision "à la lumière de l'enfer qu'ils vivent depuis quelques temps". Il requiert une peine de 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience, et une interdiction de séjour de 3 ans.

Un dossier énorme pour faire un exemple" - l'avocate du prévenu

"On va tout mettre sur le dos de mon client" tente de tempérer Me Emine Erdem, l'avocate du jeune homme. Pour elle, 5 ans de prison ferme pour un jeune homme de 20 ans c'est une peine excessive, même si son attitude à l'audience ne plaide pas en sa faveur. "On est en train de monter un dossier énorme pour faire un exemple", plaide-t-elle en demandant au tribunal de prendre du recul dans cette affaire.

Le jeune homme incarcéré dans la foulée à la maison d'arrêt de Dijon

Le tribunal a finalement suivi à la lettre les réquisitions sévères du procureur: 5 ans de prison ferme avec incarcération immédiate, pour "violences volontaires aggravées sur dépositaire de l'autorité publique". Le jeune homme a été transféré à la sortie de l'audience à la maison d'arrêt de Dijon. Lorsqu'il aura purgé sa peine, il aura interdiction de séjourner dans le département du Doubs pendant 3 ans. Son passager, mineur, qui aurait visé les policiers avec des mortiers d'artifice, a été déféré devant le juge des enfants.