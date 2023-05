Policier renversé à Vienne : le conducteur mis en examen et placé en détention provisoire

Un homme de 34 ans a été mis en examen pour "tentative de meurtre" et placé en détention provisoire, indique ce vendredi le parquet de Grenoble. Plus tôt dans la journée, une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Grenoble qui a repris l'affaire après que le parquet de Vienne s'est dessaisi.

Ce trentenaire était au volant d'une Renault Clio et a fauché un commandant de police, ce mercredi, à un rond-point au sud de Vienne (Isère). Deux autres suspects, âgés de 17 et 19 ans, ont été relâchés ce vendredi après avoir été mis en examen pour "non-assistance à personne en danger". Ils seront déférés devant un juge plus tard. Ils étaient dans la voiture au moment des faits.

Le conducteur roulait sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants

Les faits se sont produits ce mercredi, à un rond-point au sud de Vienne. Vers 14h30, plusieurs policiers font signe au conducteur de 34 ans de s'arrêter, mais il refuse et fonce délibérément sur un commandant de police. Selon le parquet de Vienne, qui était alors en charge de l'affaire, le trentenaire était sous l'effet de l'alcool et de stupéfiants au moment des faits, et conduisait sans permis et sans assurance. Le véhicule, une Renault Clio, a été retrouvée plus tard, mais il n'y avait plus personne dans la voiture.

Quant au commandant de police, âgé de 53 ans, il est gravement blessé et hospitalisé à l'hôpital Lyon-Sud. Il s'est vu délivrer une incapacité totale de travail de plus de 45 jours, selon le parquet de Vienne. Il souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture ouverte à la jambe.