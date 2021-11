Policier renvoyé devant la justice : "Une reconnaissance juridique" pour l'étudiant éborgné à Rennes

C'est un nouveau rebondissement dans une procédure judiciaire qui dure depuis près de six ans. Un policier soupçonné d'avoir éborgné Jean-François Martin en 2016 à Rennes, a été renvoyé vendredi 26 novembre devant le tribunal correctionnel. La chambre de l'instruction a partiellement infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en mai 2020. La victime, qui était étudiant et âgé de 20 ans au moment des faits, a perdu son œil gauche suite à une manifestation contre la loi Travail.

Une odeur de victoire, rare dans les histoires de violences policières.

Le policier comparaitra "pour le délit de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois", a précisé le parquet général. Jean-François Martin était "presque désorienté" lorsqu'il a appris la décision, qui le replonge dans des souvenirs douloureux. "Six ans, c'est long. Que le non-lieu soit infirmé pour l'un des deux prévenus, c'est une super nouvelle mais qu'il soit renvoyé devant un tribunal correctionnel, c'est encore mieux."

Le jeune homme y voit "une odeur de victoire, rare dans les histoires de violences policières". Cette décision est pour lui "une reconnaissance juridique, institutionnelle et sociale", même s'il explique être passé à autre chose dans sa vie personnelle. Il espère désormais que cette décision puisse aider les autres personnes victimes de violences policières. "Elle ne s'adresse pas qu'à moi et c'est d'autant plus fort : il y a des tas de victimes qui vont pouvoir en bénéficier." En janvier 2020, le Défenseur des droits avait réclamé des poursuites disciplinaires contre deux policiers "pour usage disproportionné de la force".