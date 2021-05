Policier tué à Avignon : "Il faut des réponses pénales fortes", demande le délégué d'Unité SGP-FO en Vaucluse

"Un mélange de tristesse et de colère gagne les forces de l'ordre", témoigne ce jeudi matin Claude Simonetti, après le meurtre d'un policier qui intervenait sur un point de deal à Avignon ce mercredi.

"La famille policière avignonnaise est en deuil", réagit ce jeudi matin sur France Bleu Vaucluse le délégué du syndicat de police Unité SGP-FO dans le département. Claude Simonetti parle d'un mélange "de tristesse et de colère qui gagne les forces de l'ordre." "Il faut vraiment des réponses pénales" réclame-t-il après ce meurtre "qui laisse deux enfants sans papa, deux petites filles orphelines de leur papa". Éric, 37 ans, a été abattu alors qu'il interpellait un dealer en flagrant délit dans le centre-ville d'Avignon.

Le tireur est toujours en fuite ce jeudi matin et n'a pas encore interpellé. "Les points de deal sont connus sur le Vaucluse et les collègues interviennent, font leur travail, mais les réseaux se reforment presque immédiatement avec des individus organisés, armés et dangereux".

Une rencontre des policiers avec Gérald Darmanin ce jeudi matin

"On monte d'un cran dans la violence", déplore Claude Simonetti, qui doit rencontrer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans la matinée à Avignon, avec d'autres représentants de policiers.

"Il est nécessaire que nous soyons entendus", prévient Claude Simonetti, qui salue les renforts de police récemment annoncés pour le Vaucluse, avec 31 postes créés à Avignon et cinq à Cavaillon. Il "remercie le ministre" mais demande aussi des renforts pour Orange.