Policier tué à Avignon : l'émotion dans le quartier des Teinturiers

Au lendemain de la mort d'un policier de 37 ans dans le cadre d'une opération antidrogue à Avignon, les habitants du quartier des Teinturiers sont sous le choc. Ils oscillent entre émotion et colère.

Les habitants du quartier de la rue des Teinturiers dans le centre historique d'Avignon sont sous le choc. Le policier en intervention sur un point de deal s'est fait tuer rue du Râteau, juste à côté de ce lieu emblématique d'Avignon et de son festival. Une grande silhouette orange dessinée sur le sol et un parterre de fleurs, voilà ce qu'il reste de visible dans cette rue de l'intramuros. "Je suis atterrée que ça puisse se passer comme ça sous nos fenêtres ! C'est inquiétant !" s'exclame Catherine, une Avignonnaise dépitée.

Un livre de recueil ouvert au commissariat d'Avignon

"J'ai assisté aux coups de feu et j'ai vu l'assassin prendre la fuite, ça a duré une fraction de seconde. J'étais dans ma chambre, explique Guillaume qui habite juste à côté. C'est pour ça que je suis venu déposer des fleurs ce matin." Mélanie est restauratrice dans le quartier. Elle est en plein préparatifs de réouverture. Mercredi, en fin d'après-midi, elle est partie juste avant le drame. A quelques minutes près, elle aurait pu se trouver sur les lieux : "je ne réalise toujours pas, des proches m'ont appelée pour savoir si j'allais bien. C'est choquant, surtout quand on voit après les marques de ce qui s'est passé. Il y a des problèmes de deal tout autour, ça on le sait depuis quelques années. Ça va peut-être faire bouger les choses. "

Les riverains ne comprennent pas qu'un tel drame ait pu se dérouler dans un quartier d'ordinaire calme. "A part lors du festival où il y a du monde avec les théâtres, d'habitude c'est très tranquille, il n'y a personne quand je passe en revenant des halles" explique Antoinette. D'autres admettent que le coin est connu comme étant un point de deal : "le quartier est gangrené par des dealers, il y a une impunité qui pose problème" explique un riverain. "Il peut y avoir des petits trafics, mais ça me choque qu'on tire sur un policier pour ce petit trafic", détaille un autre.

Devant le commissariat d'Avignon, un livre de recueil a été ouvert pour prendre hommage au fonctionnaire tué. Mourad est venu déposer une fleur : "J'ai deux enfants qui m'ont dit de venir mettre des fleurs, pour se montrer solidaire. Je ne peux même pas imaginer ... c'est un drame."

Une réponse pénale plus forte

Lors de leur entrevue avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, les syndicats ont demandé une plus grande fermeté dans l'application des peines prononcées contre les auteurs de violences à l'égard de policiers. C'est le cas de David Fiorentini, secrétaire du syndicat Alliance en Vaucluse :