Policier tué à Avignon : le point sur l'enquête après la conférence de presse du procureur

Éric Masson, 36 ans, a été abattu mercredi 5 mai, en plein centre-ville d'Avignon alors qu’il intervenait à un point de trafic de deal. Une enquête a été ouverte pour meurtre par le procureur de la République, Philippe Guémas qui a tenu une conférence de presse ce lundi à 17h.

"Vendredi dans l'après-midi, à la suite des premières investigations, les enquêteurs de la police judiciaire ont pu réunir des renseignements qui nous ont permis d'identifier l'auteur potentiel du coup de feu mortel et le second individu présent à ses côtés au moment des faits", a expliqué le procureur.

Quatre gardes à vue en cours

Quatre jours après le drame, des policiers d'élite de la Brigade de recherche et d'Intervention (BRI) ont procédé dimanche soir à l'interpellation de trois hommes au péage de Remoulins, à 20 kilomètres à l'ouest d'Avignon, en direction de Nîmes. Le meurtrier présumé du policier Éric Masson, son complice et le conducteur de la voiture tentaient de fuir vers l'Espagne. Les enquêteurs ont également arrêté la sœur d'un des suspects. Quatre gardes à vue de 48 heures sont en cours.

Le meurtrier présumé et son complice, sont très jeunes, 19 et 20 ans, mais déjà connus de la justice, condamnés à plusieurs reprises, notamment, par le tribunal pour enfants, pour violences et usage de stupéfiants. "Le cas du conducteur du véhicule semble différent (...) puisqu'il est âgé d'une cinquantaine d'années" a précisé le procureur.

Jean-Philippe Fourgereau, commissaire général et directeur de la police judiciaire de Montpellier, a regretté tous les commentaires autour de l'affaire, sur les réseaux sociaux, contre-productifs pour l'enquête.

Des perquisitions au domicile des suspects

Des perquisitions étaient en cours depuis la fin de matinée ce lundi au domicile des suspects interpellés. Les enquêteurs ont pu confondre les suspects grâce aux témoignages, mais également à la surveillance effectuée par les policiers.

Plusieurs milliers de personnes ont participé, dimanche devant le commissariat d'Avignon, à un hommage au fonctionnaire de police, père de deux enfants de 5 et 7 ans. Un hommage national doit lui être rendu mardi après-midi à Avignon en présence du Premier ministre Jean Castex, accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti.