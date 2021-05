Policier tué à Avignon : le principal suspect, tireur présumé, "conteste les faits"

Après quatre jours de traque, plusieurs interpellations ont eu lieu dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du policier Eric Masson. Trois personnes ont été arrêtées au péage de Remoulins sur l'autoroute A9 dimanche soir. Dans la voiture, se trouvaient le tireur présumé, son complice et le chauffeur. Une quatrième personne, la sœur du principal suspect a elle été interpellée lundi matin.

"Mon client se dit totalement étranger aux faits qui lui sont reprochés. Mercredi soir, il était chez lui." - Me Louis-Alain Lemaire

Parmi les quatre personnes en garde à vue au commissariat d'Avignon, figure le principal suspect et tireur présumé. Ce jeune de 19 ans, habitant le quartier de la Rocade à Avignon, est défendu par Me Louis-Alain Lemaire. D'après son avocat, il se dit "totalement étranger aux faits qui lui sont reprochés".

Me Louis-Alain Lemaire l'a déjà défendu dans le cadre d'une affaire de détention de stupéfiants. Il n'a jamais été incarcéré, dit l'avocat. Il l'a assisté en garde à vue et son client "s'est montré abattu et surpris" par son arrestation. Il nie avoir été présent rue du Râteau mercredi soir et avoir tiré sur Eric Masson. Il a même expliqué à son avocat qu'il pensait qu'il allait être enlevé au moment de son interpellation.

Pour son avocat, ce jeune de 19 ans n'a pas "le profil d'un tel délinquant"

Me Louis-Alain Lemaire estime que son client "n'a pas le profil du tireur". Il connaît bien sa famille : "Je le connais, je l'ai déjà assisté dans un dossier de détention de stupéfiants. Je connais bien sa maman, une femme tout à fait calme, douce, gentille. J'avoue qu'il ne correspond pas au profil qu'on peut imaginer d'un tel délinquant".

D'ailleurs, le principal suspect dans cette affaire dit qu'il était dans l'appartement de sa mère quartier de la Rocade à Avignon mercredi soir, lorsqu'Éric Masson a été tué.