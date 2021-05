Policier tué à Avignon : le tireur présumé mis en examen pour homicide volontaire et écroué

Le tireur présumé dans l’affaire du meurtre du brigadier Eric Masson a été mis en examen des chefs "d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique", indique ce mardi soir son avocat à France Télévision. Le suspect est également mis en examen pour "tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique" sur un collègue d’Eric Masson. Il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, a précisé Louis-Alain Lemaire à l'AFP.

Identifié par un collègue d'Eric Masson

L'homme avait été présenté à un juge d’instruction dans la journée. Une source proche de l’enquête avait précisé ce mardi à franceinfo que ce jeune, suspect principal dans cette affaire et qui continue de nier les faits, avait été identifié par un collègue d’Eric Masson, confirmant une information du Parisien ce mardi. Le procureur doit tenir une conférence de presse ce mercredi matin.

Eric Masson, 36 ans, a été abattu mercredi 5 mai, vers 18h30, à Avignon (Vaucluse) alors qu’il intervenait près d’un point de trafic de deal de la Cité des papes, dans le centre-ville d’Avignon. Le fonctionnaire de police, père de deux enfants de 5 et 7 ans, a été touché à l’abdomen et la poitrine. Lors d’une cérémonie d’hommage qui se déroulait ce mardi après-midi à Avignon, il a été nommé "commandant de police et Chevalier de la Légion d’honneur".